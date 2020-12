Compagnie telefoniche cercano giovani. Lavorare per connettere le persone

Da un’indagine di VueTel Italia, presentata alla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma, è emerso che il settore delle telecomunicazioni esercita grande appeal sui giovani. Più della metà degli intervistati valuta positivamente la possibilità di una carriera internazionale lavorando all’estero. Chi lavora nel mondo delle telecomunicazioni svolge un compito cruciale.

Lavorare per connettere persone. Mai come in questo momento storico, in cui la pandemia ci tiene lontani, la tecnologia può avvicinarci: chi lavora nel mondo delle telecomunicazioni svolge un compito cruciale.

Si tratta peraltro di un settore che esercita grande appeal sui giovani. Tre giovani su cinque sceglierebbero una possibile carriera nelle telecomunicazioni (58,82%): è questo quanto emerso da un’indagine del 2016 di VueTel Italia, presentata alla Facoltà di Economia dell’Università La Sapienza di Roma. Più della metà degli intervistati reputava, infatti, di avere una conoscenza buona o sufficiente del settore e valuta positivamente la possibilità di una carriera internazionale lavorando all’estero.

Ecco alcune opportunità a portata di click nelle realtà del settore.

Vodafone Group

“Che tu stia cercando un apprendistato, una breve esperienza lavorativa, o il tuo primo lavoro dopo la laurea – qui troverai molte opportunità stimolanti a portata di click.”, si legge nella sezione Carriere del sito di Vodafone Group. Un portale accessibile e denso di contenuti, non solo per chi si appresta ad entrare nel mondo del lavoro ma anche per chi cerca nuove possibilità di carriera.

Per maggiori informazioni: https://careers.vodafone.com/

WindTre

“Una nuova realtà capace di affrontare, attraverso i suoi marchi, le sfide del futuro con coraggio ed ambizione. Un’azienda che farà dell’innovazione la propria missione: attraverso la passione, l’entusiasmo e l’impegno che le proprie persone mettono nel loro lavoro, vuole offrire al mercato più qualità, più tecnologia, più servizi e sempre più vantaggi”, si legge sul sito di WindTre.

WindTre, guidata da Jeffrey Hedberg, è ai vertici del mercato mobile in Italia e tra i principali operatori alternativi nel fisso. Per scoprire le posizioni aperte oppure inviare il proprio Curriculum Vitae basta visitare la pagina Persone & Carriere sul sito dell’azienda.

Per maggiori informazioni:

https://www.windtregroup.it/IT/company/Persone-&-Carriere.aspx

Gruppo Tim

Posizioni aperte, candidature spontanee e possibilità di tenere sempre aggiornato il proprio CV. Per chi vuole entrare nel suo mondo, Gruppo Tim offre una pagina web dedicata e ricca di informazioni.

“Sentirsi parte di un progetto più grande e valorizzare il contributo di tutti è alla base del successo di ogni azienda. I nostri valori sono le linee guida della nostra identità e rappresentano per noi l’importanza di guardare oltre la quotidianità del proprio lavoro”, si legge.

Per maggiori informazioni: https://www.gruppotim.it/it/carriera/vivere-in-tim/la-nostra-realta/i-valori.html

Iliad

“Il team Iliad è composto da persone motivate, con forte orientamento ai risultati e voglia di crescere in un contesto stimolante”, è questo il messaggio lanciato dal quarto operatore telefonico italiano nella sezione dedicata alle opportunità di lavoro.

Iliad è una società francese, proprietaria dell’operatore francese Free Mobile, che da qualche anno ha lanciato un nuovo gestore di telefonia anche in Italia.

Per maggiori informazioni: https://corporate.iliad.it/lavorareiniliad

Fastweb

“E tu, hai la fibra giusta?”, così Fastweb esordisce nella sezione Lavora con noi del suo sito. L’azienda italiana di telecomunicazioni specializzata nella telefonia terrestre e nelle connessioni internet a banda larga ha realizzato un portale con motore di ricerca che consente di visionare i profili che sta cercando da inserire nel suo team. Per chi non trovasse posizioni di proprio interesse, è comunque possibile inviare candidatura spontanea.

Per maggiori informazioni: https://www.fastweb.it/corporate/lavorare-in-fastweb/lavora-con-noi/

Linkem

Marketing, sales, finance, human resources, network, information technology: sono molti i settori in cui Linkem – società italiana che opera nel settore delle telecomunicazioni, in particolare nel mercato della connessione a banda larga in modalità wireless – offre possibilità lavorative.

Candidarsi per la posizione aperta che si ritiene più in linea con il proprio profilo, col proprio percorso accademico e con le proprie ambizioni è semplice: basta visitare la sezione dedicata.

Per maggiori informazioni: https://people.linkem.com/