BdM Banca (ex PopBari) si aggiudica i servizi bancari della società ASM del Comune di Molfetta

BdM Banca (ex Popolare di Bari) si è aggiudicata la gara per l’affidamento dei servizi bancari dell’ ASM, Azienda Servizi Municipalizzati del Comune di Molfetta, supportati da una linea di credito da un milione di euro per anticipazione su fatture. “L’aggiudicazione di questa gara conferma la nostra presenza sul territorio. BdM Banca è sempre di più un punto di riferimento per le famiglie, le imprese e le Pubbliche Amministrazioni della Puglia”, ha commentato l’Ad di BdM Banca Cristiano Carrus.

L’ Ad di BdM Banca Cristiano Carrus

ASM è una società in house del Comune di Molfetta per il quale svolge diversi servizi di pubblico interesse con particolare attenzione all’igiene urbana e alla raccolta differenziata. L’azienda, oltre a gestire un moderno impianto di selezione di diversi materiali, è attiva sul territorio nella realizzazione di manifestazioni utili a favorire lo sviluppo a livello locale della differenziata, come i laboratori d’educazione ambientale presso gli istituti scolastici.