Atp Finals, il vincitore è Djokovic

Il numero 1 del tennis mondiale è sempre lui, Novak Djokovic . Il serbo vince la finale della Atp Finals di Torino in 1 ora e 43 minuti battendo con un doppio 6-3 Jannik Sinner in una gara senza storia in cui il serbo non ha sbagliato praticamente nulla e ha concesso solo due palle break all’avversario (peraltro annullate con il servizio) Per Djokovic e’ l’ennesimo record, nessuno come lui: e’ il suo settimo Torneo dei Maestri (oggi Atp Finals, prima Masters). Sinner è entrato in campo per l’ultima sfida delle Atp Finals provando a fare il massimo contro il “Superman” serbo, campione di 24 Slam, numero 1 al mondo da 400 settimane. Ma purtroppo non è bastato.

Troppo forte Djokovic sceso in campo oggi : perfetto, continuo, ingiocabile sul servizio per un set e mezzo, impeccabile dei colpi e capace di prendere e rimettere in campo tutte le palle che Sinner tirava. Indipendentemente dall’angolazione e dalla potenza dei colpi. Uno strapotere tale che ha ammutolito lo stesso pubblico, esploso per la prima volta con un boato quasi si sollievo solo sul 6-3 3-2 per Djokovic quando il serbo ha commesso una dei rarissimi errori gratuiti della sua partita.

Rispetto al giocatore che l’azzurro aveva battuto nella fase a gironi , quello di oggi era di un’altra categoria. Già ieri in semifinale con Carlos Alcaraz aveva dimostrato che, se è in condizione, è lui il numero 1 del mondo e i due destinati a prendere il testimone – se e quando Djokovic vorrà cederlo – devono ancora lavorare. Se Alcaraz sembra comunque arrivato al top a vent’anni, Sinner è in continua crescita e la finale del Torneo dei Maestri è la prova dei progressi fatti da questo giocatore. Le Atp Finals di Torino, infatti, consegnano al mondo del tennis e all’Italia un campione assoluto pronto a salire sul podio del tennis.

Jannik Sinner

Sinner in questo torneo ha battuto per la prima volta in carriera Djokovic e per la terza consecutiva il n.3 del mondo Medvedev. Una prova di forza senza precedenti a cui è mancato solo l’ultimo colpo. Ma di fronte c’era pur sempre il più grande tennista di tutti i tempi che non aveva alcuna intenzione di perdere due volte di seguito dallo stesso avversario in un torneo. Non era mai accaduto e non è successo neppure questa sera.

Giovedì Sinner e Djokovic tornano in campo in rappresentanza di Italia e Serbia in Coppa Davis rispettivamente contro Olanda e Inghilterra. Se le loro nazionali supereranno il turno i due si potrebbero ritrovare di fronte per la terza volta nel giro di 10 giorni.