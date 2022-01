Assemblea Straordinaria Società Cooperativa Tarantina per Abitazioni Popolari

SOCIETA’ COOPERATIVA TARANTINA PER ABITAZIONI POPOLARI

Sede in Taranto – Via Diego Peluso n. 23

cod. fisc.: 80004750735 Partita I.V.A. n. 00319030730

AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L’assemblea straordinaria dei soci è convocata in prima convocazione per il giorno 23 Febbraio 2022 alle ore 19.00 e, occorrendo, per il giorno 24 Febbraio 2022 alle ore 16.30 presso lo Studio Notarile Pizzuti in Taranto alla Via Domenico Acclavio 73, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno:

Modifica art. 4 dello Statuto Modifica art. 18 dello Statuto

IL CONSIGLIO D’AMMINISTRAZIONE

IL PRESIDENTE

Avv. Giuseppe Ramellini

