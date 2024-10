Arriva lo stop al processo alla Santanchè: ecco cosa è successo

Oggi pomeriggio il giudice preliminare di Milano dr.ssa Tiziana Gueli chiamato a decidere sulla richiesta di rinvio a giudizio presentata dalla procura di Milano per il reato di truffa ai danni dell’Inps ha sollevato questione pregiudiziale sulla competenza territoriale rimettendo gli atti alla Cassazione ex art 24 bis cpp, affinchè decida se il processo deve essere celebrato a Roma come richiesto dalla difesa del ministro o a Milano come invece vorrebbe la locale procura della Repubblica. Adesso saranno ora i tempi per la fissazione dell’udienza in Cassazione a determinare le scadenze della vicenda e le sue conseguenze in ambito politico.

L’accusa avanzata dalla Procura di Milano nei confronti della Santanchè , del suo compagno Dimitri Kunz D’ Asburgo Lorena, del manager Paolo Giuseppe Concordia e nei confronti delle società Visibilia Editore e Visibilia Concessionaria, è quella di avere fatto lavorare per una delle testate del suo gruppo alcuni giornalisti che si trovavano in cassa integrazione durante l’emergenza COVID.