Antonio Marano lascia la presidenza di Rai Pubblicità per la Fondazione Milano-Cortina Olimpiadi 2026

Il prossimo Festival di Sanremo non potrà contare su Antonio Marano: Dal primo gennaio, infatti, l’attuale presidente di Rai Pubblicità sarà ufficialmente fuori dalla Rai ed ha già accettato di entrare nella Fondazione Milano-Cortina per le Olimpiadi del 2026.

di REDAZIONE ECONOMIA

Arriva da autorevoli ambienti Rai la conferma di quanto già anticipato questa mattina dal sito vigilanzatv.it che lasciano anche trapelare una certa preoccupazione in ambienti RAI sopratutto in vista del prossimo Festival di Sanremo, a fronte della raccolta pubblicitaria record dello scorso anno i cui ricavi avevano toccato il record di 37 milioni 7mila euro , le entrate pubblicitarie erano arrivate a 31 milioni 347mila euro, nel 2017 e 2018 27,7 milioni, .

L’ex direttore di Rai2 ed ex vice direttore generale della Rai invece è ottimista. Marano lascia capire che per le entrate pubblicitarie del Festival di Sanremo 2021 post Covid, tutto è già pronto e manca solo la ‘messa in onda’.

La Rai perde quindi nel proprio organigramma un top manager importante come Marano, un’altro esodo verso il “privato” come era successo lo scorso mese di giugno quando Eleonora Andreatta ha lasciato la direzione di Rai Fiction per passare a Netflix.

Marano parlando con l’agenzia di stampa Adnkronos ha spiegato la sua tranquillità per Sanremo 2021: “Grazie alla direzione artistica di Amadeus e alla percezione di un Festival della rinascita non solo dell’arte e della musica, ma anche del sistema-Paese sarà un grande evento che può segnare la riapertura dell’Italia. Sempre Covid permettendo il prossimo Festival di Sanremo sarà migliore di quello dell’anno scorso. Quel che è stato già preparato darà dei risultati eccezionali”.

Fu proprio il manager ad inventarsi lo scorso anno il secondo palco del Festival di Sanremo in piazza, un’iniziativa che commercialmente si è rivelata un gran bella innovazione positiva . Quindi a questo punto , se Antonio Marano si dichiara è ottimista, allora c’è assolutamente da credergli.