America’s Cup, Ineos Britannia recupera su New Zealand che resta avanti 4-2

Ineos Britannia approfittando del giorno di pausa , studia al meglio gli avversari e nella quarta giornata della finale di Coppa America vince entrambe le regate, la quinta e la sesta, riaprendo la serie: adesso New Zealand guida 4-2 (vince chi arriva prima a 7 punti). La 5a regata si è decisa nelle manovre di pre-partenza, quando New Zealand scende dal foil, probabilmente per un problema alla randa, Britannia parte regolarmente e prende un margine di vantaggio enorme, alla prima boa è di oltre 2 minuti. Alla fine Ineos arriverà al traguardo con 1’18” di vantaggio. Più facile il primo round di giornata con i kiwi che cadono dai foil in partenza e aprono un’autostrada al successo britannico. È il prologo a una giornata positivissima per Ben Ainslie e Dylan Fletcher.

Nella sesta regata gli inglesi bruciano i rivali in partenza e restano sempre avanti con un margine di vantaggio minimo che riescono a conservare fino al traguardo, dove si presentano con 7″ di vantaggio. Anche nel secondo match race, con più vento e la costante minaccia della pioggia, i due timonieri inglesi hanno messo in atto una tattica in pre partenza molto aggressiva, al via riescono a mettere la propria poppa davanti a quella di New Zealand e, sfruttando prima il gioco della marcatura e poi un problema in virata dei Defender, difende e capitalizza il vantaggio che vale il 4-2.

Domani giornata di riposo, si torna in acqua venerdì con la settima e l’ottava regata per altri due match race ma si ha la sensazione che Ineos Britannia abbia trovato le contromisure per rendere equilibrata la serie di finale e provare a riportare la brocca d’argento nel Regno Unito. Una giornata di pausa che servirà anche ai neozelandesi per sistemare quanto che non ha funzionato oggi, soprattutto la gestione con l’onda, mai incontrato da New Zealand nei primi tre giorni di finale. Compagno di viaggio che invece Ineos ha imparato a sopportare durante la fase finale di Louis Vuitton. Dopo il 4-0 iniziale la finale si è ora riaperta. Sir Ben Ainslie lavora ad una nuova impresa come quella del 2013 quando nella finale proprio contro i kiwi, da tattico di Oracle, riuscì in una rimonta che sembrava impossibile da 1-8 a 9-8 .

