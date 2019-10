L'ultimo saluto delle Iene all'indimenticabile Nadia Toffa

Alessia Marcuzzi ha spiegato la presenza in studio dei colleghi rigorosamente vestiti in giacca e cravatta nera d’ordinanza, riunitesi solo per ricordare una sola persona: Nadia. Una persona speciale. Le sue parole sono quelle delle cento Iene che si sono riunite, sono tornate in famiglia per una sera per ricordarla.

ROMA – Cento Iene hanno ricordato Nadia Toffa nella prima puntata della nuova stagione del programma televisivo di Italia Uno. “Ci ha insegnato che non conta quanto vivi ma come vivi”, ha detto Alessia Marcuzzi a nome di tutti. “Abbiamo pensato tanto a come iniziare questa puntata senza di lei“. Così Alessia Marcuzzi ha spiegato la presenza in studio dei colleghi rigorosamente vestiti in giacca e cravatta nera d’ordinanza, riunitesi solo per ricordare una sola persona: Nadia. Una persona speciale. Le sue parole sono quelle delle cento Iene che si sono riunite, sono tornate in famiglia per una sera per ricordarla.

Puntata in cui viene mostrato il suo commovente video-saluto. Le prime immagini a essere trasmesse sono frammenti di video dove è Nadia a presentare i servizi. Poi sfumano e a entrare sono appunto le cento iene: Alessandro Cattelan, Enrico Brignano, Simona Ventura, Victoria Cabello, Luciana Littizzetto, Pio e Amedeo, Geppi Cucciari. L’elenco è lungo, sono giornalisti e artisti che almeno una volta nella vita hanno indossato la divisa. Mancano all’appello in studio Ilary Blasi (che era all’estero) e Teo Mammucari. Le 92 iene si sono disposte in maniera corale e sullo sfondo della scenografia compare l’immagine di Nadia che abbracciava tutti virtualmente.

“Solo una persona con un’energia e una dedizione come quelle di Nadia – ha detto Alessia Marcuzzi, visibilmente commossa – avrebbe potuto riunire quasi cento iene (92 per la precisione) in una serata, perché se no sarebbe stato davvero difficile averli tutti insieme“. Questo il video realizzato per le reunion delle Iene per omaggiare Nadia Toffa.