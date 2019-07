Addio all'ex presidente del Lecce Giovanni Semeraro, aveva 82 anni

L’ex patron dei giallorossi, azionista di maggioranza della Banca del Salento, poi divenuta Banca 121 e in seguito acquisita dal Gruppo Monte del Paschi di Siena, era ricoverato dal 7 luglio scorso per problemi cardiaci, divenne presidente del Lecce dalla stagione 2005-2006 fino al giugno 2010, passando successivamente il testimone al figlio Pierandrea. Nell’estate 2011 la definitiva cessione del club salentino.

LECCE – Questa mattina all’età di 82 anni si è spento nella Clinica Petrucciani del capoluogo salentino Giovanni Semeraro ex presidente del Lecce Calcio . L’imprenditore era stato ricoverato d’urgenza il 7 luglio scorso all’Ospedale Vito Fazzi di Lecce per uno scompenso cardiaco e poi trasferito in clinica. Semeraro nel 1994 acquistò la società del Lecce affidando la presidenza a Mario Moroni e nel giro di due anni con Giampiero Ventura allenatore in panchina riuscì a conquistare la Serie A facendo il doppio salto dalla C al massimo campionato .

Durante la sua gestione, il Lecce ha giocato nove campionati di Serie A, con il picco raggiunto tra il 2003 e il 2005, quando i pugliesi chiusero al decimo e all’undicesimo posto. Nel 2005, in particolare, i giallorossi allenati da Zdenek Zeman finirono la stagione con il secondo miglior attacco della Serie A

Semeraro è stato azionista di maggioranza della Banca del Salento, poi divenuta Banca 121 e in seguito acquisita dal Gruppo Monte del Paschi di Siena. Il Lecce Calcio gli era sempre rimasto nel cuore, tanto è vero che spesso lo si vedeva in tribuna al Via del Mare.

L’attuale dirigenza del club salentino ha voluto ricordare lo “storico” presidente del Lecce con una breve nota pubblicata sul proprio sito ufficiale: “L’U.S. Lecce esprime il più profondo cordoglio per la scomparsa di Giovanni Semeraro, che dal 1994 al 2012 è stato patron ed azionista di rifermento del sodalizio giallorosso. Giovanni Semeraro ha scritto pagine indelebili della storia del calcio leccese. I risultati sportivi sotto la sua gestione hanno consolidato e rafforzato la notorietà del club a livello nazionale. Tutta la famiglia dell’ U.S. Lecce si stringe attorno al dolore che ha colpito la famiglia Semeraro”.