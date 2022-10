Trovati morti marito e moglie a Taranto, ipotesi di omicidio-suicidio

Un marito e moglie, sono stati trovati morti a Taranto . I loro corpi sono stati trovati in due appartamenti diversi della città, un particolare questo che farebbe ipotizzare agli investigatori a un caso di omicidio-suicidio. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, Roberto Delli Santi, 50 anni, sottufficiale della Marina Militare, potrebbe aver ucciso la consorte, Silvia Di Noi, di 52, soffocandola con uno strofinaccio in bocca, e poi si sarebbe tolto la vita venendo ritrovato impiccato ad una trave all’interno di una villetta di proprietà e in fase di ristrutturazione in via Gobbioni a San Vito.

Il cadavere della donna è stato rinvenuto in una abitazione nel palazzo di viale Virgilio 39 . Sembrerebbe che la donna avesse problemi di salute la cui natura è al momento oggetto di verifica. Gli investigatori della Squadra mobile della Questura di Taranto, guidati dal vicequestore aggiunto Cosimo Romano, hanno ascoltato alcuni parenti e amici della coppia per cercare elementi utili alle indagini. Dalle testimonianze raccolte sarebbe emersa l’esistenza di un disagio nella vita della coppia, su cui saranno svolti ulteriori approfondimenti, che si era acuito negli ultimi tempi. Non è stato trovato alcun biglietto che potesse aiutare a capire i motivi della doppia morte. A dare l’allarme sarebbe stato un figlio che non riusciva a contattare i genitori e temeva che fosse accaduto qualcosa di grave, facendo scattare l’allarme è scattato intorno alle 17, con il ritrovamento del corpo della donna.