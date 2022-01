Si è spento a 69 anni Peppino Longo, ex vicepresidente del consiglio regionale pugliese

Peppino Longo non è riuscito purtroppo a superare una malattia che lo aveva afflitto negli ultimi anni. La vita non gli aveva mai regalato nulla: chi lo conosce sa bene che era riuscito a conquistarsi tutto, sempre sudando e lavorando. Se n’è andato in punta di piedi, quasi non volesse disturbarci, mantenendo fino alla fine quel suo modo di essere pacato e riservato che lo ha fatto apprezzare da tutti.

È morto a Modugno alle porte di Bari Giuseppe (per tutti “Peppino”) Longo , tre volte consigliere regionale della Puglia ed ex vicepresidente del consiglio. Imprenditore nel settore dell’edilizia, residente a Modugno avrebbe compiuto 70 anni a marzo . Nel triennio 1999-2001 Longo aveva ricoperto la carica di consigliere di amministrazione del Consorzio Asi di Bari. Nel luglio del 2006 è stato nominato commissario cittadino della Margherita, incarico che ha ricoperto fino al febbraio 2007 quando, dopo il congresso cittadino, era stato eletto segretario della Margherita, restando in carica fino ad ottobre dello stesso anno quando, a seguito della fusione con i Ds, è nato il Partito Democratico.

Di estrazione cattolica-cristiana, era stato eletto nel Consiglio regionale pugliese per la prima volta nel 2010 nella lista Udc. Rieletto nel quinquennio 2015-2020con la lista “I Popolari” che appoggiava la candidatura di Michele Emiliano, ed aveva ricoperto l’incarico di vicepresidente dell’Assemblea.

Riconfermato in consiglio regionale nel 2020 con la lista civica “Con” che fa capo ad Emiliano, è stato consigliere fino al 13 gennaio scorso, salvo ricevere lo sbarramento dalla revisione dei calcoli da parte del Tar Puglia e dopo la decisione del Consiglio di Stato, che ha confermato quanto appurato del Tar, che ha deciso l’uscita di Longo dall’ assemblea regionale insieme ad un altro consigliere di maggioranza per lasciare il posto a due consiglieri dell’opposizione di centrodestra.

Peppino Longo non si è mai arreso ed ha combattuto la malattia che lo aveva colpito in ogni istante dando coraggio ai familiari, parenti e amici. “Ce la faremo” ha sempre detto loro fino a quando ha avuto la forza per parlare, a dimostrare quanto il suo carattere fosse di un vero guerriero. E, infatti, la vita non gli aveva mai regalato nulla: chi lo conosce sa bene che era riuscito a conquistarsi tutto, sempre sudando e lavorando.

“Perdiamo oggi un amico, un rappresentante della Puglia, un uomo buono, sempre al servizio della sua terra. Imprenditore di grande valore, è stato vicepresidente del Consiglio regionale, protagonista della vita politica pugliese, in tutti questi anni ha dato un contributo prezioso e autentico di idee ed energie fondamentale per raggiungere tanti risultati per il bene della collettività” sono le parole di cordoglio del presidente della Regione Puglia Michele Emiliano “La sua stretta di mano era forte, come forti, veri e leali erano i legami che ha costruito. Mi mancherai moltissimo Peppino, è stato un privilegio conoscerti, volerti bene ed essere al tuo fianco”.

Francesco Boccia, deputato Pd e responsabile Regioni e Enti locali della segreteria nazionale, dopo la morte dell’ex vicepresidente del Consiglio regionale pugliese, lo ha così ricordato: “Peppino Longo amava la politica, il mettersi al servizio degli altri, mettersi a disposizione della collettività. Amava la Puglia, il suo territorio e ha sempre servito le istituzioni con rispetto e dedizione. Mando un abbraccio affettuoso alla sua famiglia, oggi è scomparso un uomo generoso e perbene“, dice .

Il gruppo regionale consiliare di “Con“ , di cui faceva parte Longo, si stringe “alla sua famiglia – Loredana, Gaetano, Marika, Giorgia e Flavio – nel dolore e nel ricordo del carissimo amico, prima ancora che stimato collega politico“. “Negli ultimi mesi ha combattuto con l’inclemente aggressività della sua malattia. Lo ha fatto con molta discrezione e in punta di piedi è tornato al Padre. Peppino — aggiunge il capogruppo del Pd Filippo Caracciolo a nome dei consiglieri Pd — non ha mai fatto mancare il suo sorriso, il suo impegno, il suo apporto tra i banchi dell’aula. Un collega sincero, leale, che non dimenticheremo mai“.

Anche il sindaco di Modugno Nicola Bonasia ha voluto ricordare Peppino Longo: “È una notizia che ci sconvolge. Modugno piange la scomparsa di un uomo buono, d’altri tempi, che si è sempre prodigato per il bene della sua città, tanto nel mondo del lavoro quanto in politica. Addio Peppino, ci mancherai tanto”.