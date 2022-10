Renzi fa ironia sul PD: risate e applausi nel governo e Meloni scoppia a ridere più volte

Risate e applausi da parte della maggioranza e del governo durante le dichiarazioni di voto al Senato di Matteo Renzi che fa ironia sulle scelte di critica a Giorgia Meloni, sul sovranismo alimentare (“l’abbiamo inventato noi con Slow Food”) e sull’articolo al maschile davanti a “presidente“. Da sinistra qualcuno fa osservazioni e Renzi: “Vi vedo reagire a me e non a lei, come in campagna elettorale, complimenti i risultati si sino visti” e qui Giorgia Meloni scoppia a ridere e si copre poi il volto. L’ex premier ha poi strappato un’altra risata al Presidente del Consiglio, tra i sorrisi e gli applausi anche di altri ministri.

Matteo Renzi Intervenendo nell’aula di palazzo Madama in dichiarazione di voto, pur annunciando il “no” alla fiducia, Renzi ha più volte suscitato il consenso della maggioranza, soprattutto quando ha ironizzato sul Pd per la sua scelta di attaccare Meloni sulla questione femminile. Il presidente del Consiglio ha sorriso più volte, pur coprendosi a volte la bocca con la mano quasi a nascondersi, mentre Silvio Berlusconi ha seguito il discorso di Renzi con grande attenzione.