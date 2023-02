Primarie Pd 2023, i dem al voto: gazebo aperti in 5.500 seggi

Al via le Primarie 2023 del Pd per scegliere il nuovo Segretario nazionale del Partito Democratico. Dalle 8 di questa mattina, e fino alle ore 20, sarà possibile votare nei 5.500 seggi allestiti in tutta Italia . La sfida è tra il governatore dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. “I gazebo sono aperti. Buon voto a tutti. Orgogliosi di una comunità che decide del proprio futuro con democrazia e partecipazione“, ha scritto il segretario uscente del Pd, Enrico Letta su Twitter.

Un milione di persone è la “soglia psicologica” sotto la quale, al quartier generale del PD, la consultazione per scegliere il nuovo segretario verrebbe considerata un “flop”: cioè 600mila in meno di quanti furono nel 2019. Ragion per cui i sostenitori del governatore pugliese Michele Emiliano (che non è iscritto ufficialmente al PD, ma in realtà è come se lo fosse) fanno comunque il tifo per raggiungerla, ma senza andare oltre, in maniera tale da mettere in sicurezza il vantaggio ottenuto nei circoli. Mentre il comitato della deputata bolognese Elly Schlei coordinato dal senatore Antonio Misiani sta smuovendo mari e monti, spesso con veleni e polemiche, convinto che più gente andrà ai gazebo, più aumenteranno le chance di un sorpasso che avrebbe del miracoloso poiché sovvertirebbe il verdetto degli iscritti, mai accaduto prima. A riprova di un clima che minaccia tempesta anche dopo questa domenica.

Stefano Bonaccini è partito favorito, ed è sempre stato avanti nei sondaggi e le sezioni l’hanno premiato, anchde se con uno scarto di 27mila preferenze: non proprio enorme, che secondo l’avversaria, è possibile recuperare se la partecipazione dovesse rivelarsi più ampia del previsto. Ma Bonaccini ostenta sicurezza : “Quattro candidati non c’erano mai stati, nonostante questo, nei circoli ho superato il 50% con quasi venti punti di distacco” .

La posta in gioco è abbastanza chiara. La “linea politica” e le “alleanze” di un partito che, dopo i quasi dieci anni ininterrotti trascorsi al governo, sembra averle smarrite entrambe. Quella di Bonaccini è una linea più riformista, ,impostando un’opposizione non pregiudiziale e soprattutto aperta alla collaborazione con il Terzo Paolo di Matteo Renzi e Carlo Calenda. Una posizione alla quale Schlein contrappone invece una linea più radicale, durissima contro la premier Meloni e intransigente nei confronti della maggioranza di destra, giocata di sponda con il M5Stelle di Giuseppe Conte.

Possano votare ai gazebo tutti i cittadini italiani , quelli Ue residenti in Italia e i cittadini extra Ue con regolare permesso di soggiorno. Ammesso il voto online, ma solo a condizione di aver effettuato la pre-registrazione entro il 18 febbraio scorso. Per quanto riguarda i minori dai 16 anni in su, ma anche i fuorisede e i cittadini extra Ue, anche qui resta condizione essenziale per il voto la pre-registrazione effettuata entro il 24 febbraio.

QUALI DOCUMENTI PER VOTARE – I cittadini che intendono votare alle primarie Pd dovranno munirsi di un documento che ne attesti l’identità e la residenza, in modo che sia chiara l’appartenenza al territorio di competenza del gazebo. E’ di 2 euro il contributo minimo richiesto ai votanti per sostenere le spese organizzative.

COME TROVARE IL SEGGIO – È possibile trovare il proprio seggio sul sito del Pd, nella sezione dedicata dal titolo Trovaseggio . Agli elettori, oggi, la sentenza sul Pd di domani.