“L’Italia che verrà” : alla terza edizione il Forum in Masseria, organizzato da Bruno Vespa 

Nella sua tenuta “Li Reni di Manduria”, in provincia di Taranto , dall’8 all’11 giugno Bruno Vespa organizza la terza edizione di “Forum in Masseria“, con il tema “L’Italia che verrà . Saranno 43 gli ospiti che si alterneranno negli 8 panel in programma e tra gli invitati ci saranno otto ministri. Tre giornate dedicate al confronto tra rappresentanti della politica, delle istituzioni, con esperti e mondo delle imprese, verrà aperto dalla premier Giorgia Meloni che giovedì 8 giugno alle ore 19 dialogherà con il padrone di casa.

“Quale futuro per l’Italia? Quali le prospettive e le azioni da implementare per rendere l’Italia sempre più competitiva alla luce degli investimenti messi in campo con il Pnrr?” Queste sono solo alcune delle domande a cui i ministri e gli esperti del settore dovranno rispondere nei dialoghi moderati dal giornalista.

Il programma

Venerdì 9 giugno

Alle 15 , si parlerà del recupero di materia ed energia, lo sviluppo sostenibile, la promozione delle fonti rinnovabili, la digitalizzazione, la tracciabilità e lo sviluppo della logistica con il ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida. Ci saranno anche Chiara Corbo, direttrice dell’Osservatorio smart agrifood politecnico di Milano, Dominga Cotarella, Ceo famiglia Cotarella e Massimiliano Giansanti, presidente Confagricoltura.

Nel pomeriggio alle 16.30 si dibatterà sul tema: “Innovazione. Uguaglianza. Le parole chiave della missione salute del Pnrr” con il ministro della Salute Orazio Schillaci , Ornella Barra, direttrice operativa di Walgreens Boots Alliance, Valentino Confalone, Country president Novartis Italia, Claudio Contini, Founder e Ceo Digitalplatforms e Maria Bianca Farina, presidente Ania, Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici.

Seguirà alle 18 l’approfondimento: “La strategia italiana in un contesto geopolitico in cambiamento” con il ministro della Difesa Guido Crosetto, Nunzia Ciardi, vice direttrice dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Francesco Cupertino, rettore del Politecnico di Bari e l’ ambasciatore Michele Valensise, presidente di Villa Vigoni.

Sabato 10 giugno

Il tema trattato a partire dalle h. 11 sarà : “L’impegno per la modernizzazione delle infrastrutture del Paese e per una mobilità sostenibile” con il vicepremier Matteo Salvini , ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Federica Brancaccio, presidente Ance, Antonio Decaro, presidente Anci e Fabrizio Di Amato, presidente Maire Tecnimont.

Nel pomeriggio a partire dalle 13 si parlerà di “Rivoluzione verde e transizione ecologica: strategie da mettere in campo per invertire la rotta” Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell’ambiente. Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia, Rosalba Giugni, presidente Marevivo onlus, Massimiliano Di Silvestre, presidente Bmw Italia e Emanuela Trentin, amministratrice delegata Siram Veolia.

Domenica 11 giugno

A partire dalle 9.30 si approfondirà il tema del Pnrr come “Un’occasione per il rilancio del Sud e per la ripresa del processo di convergenza con le aree più sviluppate del Paese” con il ministro Raffaele Fitto, ministro per il Sud, Affari Europei e Pnrr, Emanuele Di Palma, presidente del consiglio di amministrazione Bcc di San Marzano di San Marzano di San Giuseppe e Stefano Distilli, presidente Cassa dottori commercialisti.

A seguire alle h. 11 focus su cultura con il dialogo: “Investire nel comparto per il rilancio del Paese” a cui prenderanno parte: Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura, Mario De Simoni, presidente Ales Spa e Alfonsina Russo, direttrice del Parco archeologico del Colosseo. la Cultura 4.0 con Gennaro Sangiuliano, ministro della Cultura; alle 12 Adolfo Urso, ministro per l’Impresa e Made in Italy;

Alle h. 12, un’ultima riflessione su: “Sistema Italia. Coniugare investimenti, competenze e una nuova cultura aziendale per rendere attrattivo il nostro Paese nel mondo” con la presenza di Adolfo Urso, ministro delle Imprese e del made in Italy e Carlo Bonomi, presidente di Confindustria.