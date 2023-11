Incidente sulla Statale 100 fra Bari e Taranto: la strada delle stragi. Morti tre militari e un 60enne

Nella serata di ieri è avvenuto un gravissimo incidente mortale sulla Statale 100 , all’altezza della galleria fra Massafra e Mottola, in provincia di Taranto. L’impatto è avvenuto fra due auto. Sono quattro i morti accertati e tre feriti. A perdere la vita, tre militari dell’Esercito, tutti della provincia di Taranto in servizio ad Altamura, che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda e un uomo di 60 anni.

I militari che hanno perso tragicamente la vita sono Cosimo Aloia 50 anni originario di Montemesola (Taranto), Alberto Battafarano 42 anni di Taranto e Domenico Ruggiero 49 anni di Statte (Taranto). Francesco Clemente il barese 60enne che invece viaggiava a bordo di un minivan Fiat Multipla. Personale dell’Esercito sta fornendo il massimo supporto logistico e psicologico alle famiglie dei militari, tutti appartenenti al 7° Reggimento Bersaglieri di Altamura.

Sul luogo dell’incidente che ha provocato quattro vittime e due feriti gravi si è recata la pm di turno della Procura di Taranto, dr.ssa Francesca Colaci, i sanitari del 118, i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, assieme ai tecnici dell’ Anas intervenuti per ripristinare la viabilità e garantire sicurezza. “Profondo cordoglio e solidale vicinanza” è stato espresso , alle famiglie dei tre militari deceduti nell’ incidente stradale, dal capo di Stato Maggiore dell’Esercito, generale di Corpo d’armata Pietro Serino che ha augurato anche una pronta guarigione ai feriti attualmente ricoverati in strutture ospedaliere della zona .

“Altri morti sulla SS 100: una strage di Stato. La cosa più grave non è che non si fa nulla per ammodernare la strada ma che non si programma nulla, che è diverso! Non esiste neppure la speranza che quel tratto venga ammodernato se non attraverso le nostre denunce negli anni” afferma Vanni Caragnano, presidente del Comitato strade sicure in merito all’incidente avvenuto ieri sera sulla statale 100 Taranto-Bari, alle porta del Comune di di Mottola. “Esiste una missiva – aggiunge – che la Regione Puglia ha trasmesso l’8 febbraio al ministro Salvini al fine di far commissariare, e quindi far assumere carattere di priorità, all’opera di ampliamento a quattro corsie nel tratto successivo a Gioia del Colle e costruzione della rotatoria a san Basilio, rimasta totalmente inevasa e questo è gravissimo“.

Caragnano aggiunge e chiarisce che mentre “l’opera relativa a quel tratto sta andando avanti ed ora è prossima alla conferenza di servizi ed il progetto è stato pubblicato, su nostre sollecitazioni il tratto successivo, e quindi quello dove ieri hanno perso la vita 4 persone, è stato inserito nel nuovo Piano Regionale dei Trasporti della Regione Puglia ma mancano i soldi, anche solo per averne una progettazione iniziale. Non è stato ad oggi concluso il contratto di Programma con Anas che si sarebbe dovuto chiudere il 30 giugno e quindi non ci sono ad oggi disponibilità finanziarie per nessun tipo di nuovo intervento“.