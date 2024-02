Il Forum in Masseria: Bruno Vespa porta i ministri alle Terme di Saturnia

Al centro del dibattito della winter edition della 4a edizione della rassegna “Forum in Masseria” condotto da Bruno Vespa che si sta svolgendo per la prima volta alle Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto con il supporto di Comin & Partners, si discute su come si colloca l’Italia all’interno della cornice europea, e quali le prospettive in vista dell’appuntamento elettorale di giugno? L’evento invernale organizzato in collaborazione con Comin & Partners si aggiunge all’annuale edizione estiva che si svolge presso la Masseria Li Reni, in provincia di Taranto.

Nell’evento dal titolo “L’Italia in Europa: obiettivi, sfide e prospettive. Un dialogo sul futuro comune”, si alterneranno sul palco più di 30 ospiti, tra cui otto Ministri e i principali rappresentanti delle Istituzioni e del mondo delle imprese. Al centro dei panel le questioni cruciali per l’Italia e il suo sviluppo come il turismo, la politica industriale legata ai temi dell’automotive, della transizione energetica e dello sviluppo dell’intelligenza artificiale. Ma anche i grandi temi di attualità che già nella prima giornata di dibattito hanno visto il ministro delle Imprese e dello Sviluppo Economico Adolfo Urso affrontare i temi legati alla vicenda dell’ex Ilva, dello sviluppo di un’industria dell’automotive in Italia o con la ministra per le Riforme istituzionali e la semplificazione, Maria Elisabetta Casellati che ha fatto il punto sull’iter della riforma del premierato.

A prendersi la scena nel pomeriggio è stato Adolfo Urso : il ministro del Made in Italy non fa neanche a sedersi in poltronasul palco del Forum che arriva l’annuncio ufficiale su ex Ilva: 320 milioni di prestito ponte in arrivo a Taranto con il placet di Bruxelles per evitare di interrompere la produzione in una fase nodale per lo stabilimento. Inoltre, aggiunge il ministro, “ho fatto appello alle aziende clienti dello stabilimento chiedendo di pagare in anticipo le fatture per dare cassa al commissario: il gruppo Marcegaglia mi ha già risposto positivamente“.

A fare un “punto specifico “focus” sul sistema termale è il padrone di casa , Massimo Caputi, presidente di Federterme-Confindustria che ha evidenziato che “da 20 anni l’Italia vive di stagionalità. Oggi questo gap si sta abbattendo, grazie all’esistenza e all’azione del giovane ministero del turismo, per la scoperta e la valorizzazione di altri turismi: enogastronomico, della cultura, religioso, del benessere. Il benessere non comprende solo le terme, anche se quelle italiane possono contare sulle acque più potenti del mondo” aggiungendo che “Sloveni, francesi e spagnoli ci avevano superato ma oggi stiamo recuperando. C’è quindi una rinascita del turismo destagionalizzato. Non abbiamo pochi alberghi, abbiamo un milione e trecentocinquantamila stanze, quasi il doppio della Francia. Il problema è che sono poco pieni e che ci sono alcune criticità strutturali. La stagionalità va superata e gli alberghi vanno riqualificati. La gente non va solo nei 5 stelle: famiglie e nuovi turisti cercano anche strutture a 3 stelle, da avvicinare agli standard internazionali, che a oggi non sono diffusi. In questo modo si possono abbattere le stagionalità, nemico nostro e dei livelli occupazionali delle nostre aziende”.

Nella seconda e ultima giornata di oggi sono attesi nel panel i ministri : Marina Elvira Calderone, Francesco Lollobrigida, Gilberto Pichetto Fratin, Gennaro Sangiuliano, e il Vice Ministro Edoardo Rixi. Tra gli ospiti “politici” anche Matteo Renzi, Presidente di Italia Viva, e il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani.

Numerosi i partecipanti anche del mondo dell’economia e dell’innovazione , tra cui: Federica Brancaccio, (Ance) Massimo Caputi ( Federterme – Confindustria) , Emanuele Caniggia (DeA Capital Real Estate SGR) , Massimiliano Di Silvestre (Bmw Italia), Maria Bianca Farina (Ania), Gabriele Fava (Inps), Luigi Ferraris (Gruppo FS Italiane) , Pierroberto Folgiero (Fincantieri), Ernesto Fürstenberg Fassio (Banca Ifis), Massimiliano Giansanti (Confagricoltura), Guido Grimaldi (Alis), Marco Hannappel (Philip Morris Italia), Nicola Lanzetta (Direttore Italia Enel Group), Fabrizio Palenzona (Aiscat Servizi), Stefano Simontacchi (Fondazione Buzzi), Emanuela Trentin (Siram Veolia), Fabio Vaccarono (Multiversity, ed Università. Telematica Pegaso), Matteo Zoppas (Ice), Gianluigi De Palo (Fondazione per la Natalità),