Fabrizio Corona denunciato da una donna per un video intimo: indagato dalla Procura di Milano per tentata estorsione

Aperta una nuova indagine su Fabrizio Corona dalla Procura di Milano , generata dalla querela di una donna sposata con figli, che si era rivolta a lui lo scorso anno per avere dei servizi editoriali e pubblicitari su un libro che lei voleva pubblicare e che avrebbe subito(a suo dire) un presunto ricatto dall’ex-agente dei paparazzi, in relazione ad un video intimo che la ritraeva e che lui aveva realizzato. Stando alla denuncia della donna, che aveva già versato soldi all’agenzia di Corona per la ‘sponsorizzazione’ del libro, lei si era rivolta all’ex ‘re dei paparazzi’ e alla sua agenzia per la pubblicazione di un libro con sue ‘confessioni’ e per la sponsorizzazione dello stesso attraverso canali social e contatti, sempre a pagamento. Corona invece con quel filmato ad un certo punto l’avrebbe ricattata, paventando la possibilità di diffonderlo.

L’ingresso agli uffici della Procura di Milano

Nei giorni scorsi, a quanto si è saputo , l’ex agente fotografico è stato oggetto di una perquisizione da parte dei Carabinieri nell’ambito dell’indagine, coordinata dal pm Antonio Cristillo, per le ipotesi di reato di tentata estorsione e tentata truffa, dopo la denuncia della donna, sposata e con figli.

Corona attualmente sta scontando in detenzione domiciliare il cumulo pene per una serie di condanne, tra cui quelle per la vicenda dei cosiddetti ‘fotoricatti‘, adesso si ritrova nuovamente è indagato per tentata estorsione e tentata truffa ed è stato perquisito dai Carabinieri poco più di una decina di giorni fa, mentre gli inquirenti hanno già raccolto la denuncia e la versione della donna.

I guai giudiziari per Corona non finiscono mai . In un’ intervista-fiume rilasciata ad una rivista online, se la prendeva un po’ con tutti nel mondo dello spettacolo, dello sport, della politica, a suo modo anche con se stesso ma quello che disse sui Ferragnez definendoli «ebeti» affermazione che è costata a Fabrizio Corona l’imputazione per diffamazione nei confronti della coppia che non ha tollerato anche che l’ex re dei paparazzi facesse riferimenti alla figlia che era in gestazione.

A novembre 2020 alla domanda “Chi è influente oggi?”, Corona rispose “Fedez e la Ferragni” ma, oltre all’epiteto, quello che ha disturbato oltremodo i due personaggi sono state le sue affermazioni, tra l’altro, sui loro rapporti di coppia e sul fatto che avrebbero addirittura programmato a fini editoriali il sesso della nascitura. Secondo il pm Francesca Crupi della Procura di Milano, che aveva chiesto l’archiviazione della querela presentata anche nei confronti del giornalista che aveva realizzato l’intervista si trattava di espressioni “talmente generiche e grossolane e pertanto frutto di personali e provocatorie supposizioni da non avere contenuto diffamatorio“.

Fedez e Chiara Ferragni