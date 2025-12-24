Buon Natale ai nostri amici e nemici…

Il Corriere del Giorno si ferma per festeggiare con le nostre famiglie e persone car e il Santo Natale, sospendendo le pubblicazioni che riprenderanno il 27 dicembre.

Le caselle di posta elettronica sono sature, le chat di messaggistica straripano , le bacheche ed i profili sui social network ed i telefoni scoppiano di messaggi per gli auguri natalizi, molto spesso riciclati ed usati come una sorta di catena di S. Antonio.