25 Dicembre 2025 00:18
25 Dicembre 2025 00:18

Buon Natale ai nostri amici e nemici…

  • PrimoPiano

Il Corriere del Giorno si ferma per festeggiare con le nostre famiglie e persone care il Santo Natale, sospendendo le pubblicazioni che riprenderanno il 27 dicembre.

Le caselle di posta elettronica sono sature, le chat di messaggistica straripano, le bacheche ed i profili sui social network ed i telefoni scoppiano di messaggi per gli auguri natalizi, molto spesso riciclati ed usati come una sorta di catena di S. Antonio.

Noi preferiamo augurarvi ogni bene e ringraziarvi per la fiducia, amicizia e vicinanza che ci avete manifestato sinora, e dirvelo dal profondo del cuore con sole due parole: Buon Natale.

  • ultimo aggiornamento
