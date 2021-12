Gentili Lettori, è Natale anche per noi, e per festeggiarlo con le nostre famiglie ci prendiamo una piccola pausa di riposo e vacanza. Il nostro giornale sarà nuovamente online, puntualmente aggiornato il 27 Dicembre, ed alle h: 19 ritornerà anche la diretta “Dentro la Notizia” in streaming. Cogliamo l’occasione per augurare a voi tutti Buone Feste !

