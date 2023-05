Agli Internazionali di tennis di Roma la caduta dei top players 

L’edizione 2023 degli Internazionali d’ Italia si avvia alla conclusione , alla fase finale, quella che arriverà alla finale da giocarsi domenica 21 maggio nella quale verrà decretato il nuovo campione di Roma e già si può fare un bilancio.sportivo. Per quello economico e di presenze ci pensa il presidente della Federtennis Binaghi ad esaltare l’edizione dell’upgrade, con prezzi dei biglietti (per scelta) non proprio a buon mercato che allontano i tifosi ed appassionati dall’impianto del Foro Italico . Questi i numeri aggiornati ad oggi : quasi 22 milioni di euro incassati e 286mila presenze al mercoledì, quando mancano ancora quattro giorni.

Gli Internazionali di tennis saranno ricordati per “la caduta degli dei”. Quest’anno, infatti, con i 96 giocatori più forti del mondo in tabellone (mancavano tra i primi solo Rafael Nadal e Matteo Berrettini) e con un italiano saldamente all’ottavo posto nel ranking mondiale, Jannik Sinner, era normale aspettarsi un finale di torneo con i migliori (magari più l’altoatesino) in campo. E, soprattutto, si sognava finalmente la sfida generazionale Alcaraz-Djokobvic. Ma così non è stato.

il tennista azzurro Jannik Sinner

Il primo ad abbandonare a sorpresa è stato il nuovo n.1 della classifica mondiale Carlos Alcaraz che era al suo debutto a Roma. Per il 20enne spagnolo addirittura l’umiliazione della sconfitta per due set (6-3 7-6) al terzo turno di un debuttante nei tornei Atp, l’ ungherese Fabian Marozsan, n.135 del mondo, arrivato dalle qualificazioni. Ai quarti, una sorpresa altrettanto grande: la caduta del campione in carica Novak Djokovic ad opera del ‘bad boy’ danese Holger Rune. Eliminazione ai quarti di finale che non gli capitava dal 2013. I due campioni sono quelli che, cadendo, hanno fatto il rumore più forte. A Roma, però, sono usciti anzitempo inopinatamente anche altri grandi protagonisti annunciati.

Agli ottavi sono stati eliminati anche Andrei Rublev (n.6) col tedesco Yannick Hanfmann (n.101) e Jannick Sinner (n.8) con l’argentino Francisco Cerundolo (n.24). Altri top plsyers erano usciti anche prima: Taylor Fritz, Felix Auger Aliassime, Karen Khachanov. Per fortuna sono rimasti in corsa ancora i fortissimi Daniil Medvedev (n.3 del mondo), Casper Ruud (n.4), Stefanos Tsitsipas (n.5) e lo stesso Holger Rune (n.7), ma vedere che in semifinale non compare uno dei primi due giocatori del mondo è una delusione per lo spettacolo ed il pubblico.

Così come è assolutamente una novità non vedere in finale , per la prima volta dopo 19 anni, uno dei Fab Four: dal 2005 al 2022, infatti, il torneo di Roma è stato vinto 10 volte da Nadal, sei da Djokovic, una da Murray, mentre Federer è arrivato in finale senza vincere per tre volte. Solo una volta in 19 anni un tennista non facente parte dell’Olimpo dei Fab Four aveva vinto nel 2017 a Roma, Alexander Zverev su Novak Djokovic. Quest’anno però il tedesco è uscito agli ottavi per mano di Daniil Medvedev.

il tennista serbo Novak Djokovic

L’edizione 2023 dal punto di vista tennistico è caratterizzata anche dal trionfo di un colpo spesso sottovalutato, ma che sui campi di Roma, complice il maltempo e l’umidità, è diventato il più importante, soprattutto per chi non ha colpi troppo violenti in repertorio: la palla corta. Lo ha usato il carneade ungherese Fabian Marozsan per mandare a casa il prodigio Alcaraz. Lo ha fatto anche il pur bravo Francisco Cerundolo per innervosire ed uscire dalla partita Jannik Sinner. E lo ha fatto oggi il ‘bad boy’ Holger Rune per evidenziare in maniera irriverente i limiti fisici del 36enne serbo Novak Djokovic che per la prima volta dopo 10 anni, si è fermato ai quarti agli Internazionali d’Italia.