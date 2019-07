Tragedia nella tragedia l’odiocrazia della rete

di Ugo Sbisà

Forse ci vorrebbe uno sciopero dei social o meglio ancora, se mai fosse possibile, dovremmo essere capaci di individuare e spegnere quel grande interruttore che ci tiene tutti sulla rete, connessi in tempo reale con il resto del mondo. Perché non c’è giorno che passi senza che quella che ci appariva come la più bella delle conquiste dei nostri tempi, ci mostri il suo volto più becero e inquietante.

L’omicidio del giovane vicebrigadiere dei carabinieri Mario Cerciello Rega è solo l’ultimo episodio in ordine di tempo, ma non c’è bisogno della sfera di cristallo per predire che, purtroppo, non sarà l’ultimo. Almeno fino a quando quella folle autostrada che si chiama internet, dove tutti corrono all’impazzata, non sarà sottoposta a delle regole certe.

Prendiamo il caso del povero Rega . La notizia della sua scomparsa è stata immediatamente condita da dettagli tanto succosi quanto assurdi: l’omicida sarebbe stato africano. Era falso ovviamente, ma tanto è bastato per dare il «la» ai cosiddetti odiatori seriali che hanno tirato fuori il meglio del loro campionario contro gli extracomunitari. E c’è stato persino chi si è sbilanciato molto più in avanti, arrivando ad argomentare che non solo di africani si trattasse, ma per giunta scesi dalla Sea Watch della capitana Carola Rackete. Una falsità dietro l’altra insomma, ma come dicevano i nostri nonni, chi cade in piazza arriva morto in cattedrale, a voler sottolineare la dannosa contagiosità del «si dice», la capacità di qualunque notizia – vera o falsa che sia – di accrescersi di bocca in bocca fino a diventare una travolgente slavina.

Non basta? Torniamo al povero Cerciello e vediamola da un’altra prospettiva, stavolta non quella dell’identità degli attentatori, ma della vittima. Una docente di Novara – pergiunta di Storia dell’Arte, quindi presumibilmente provvista di una certa sensibilità non solo estetica – si è lasciata andare sui social commentando «Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza». Facendo sicuramente rivoltare nella tomba Salvo D’Acquisto e con lui tutti i carabinieri e i rappresentanti delle Forze dell’ordine caduti in servizio.

La docente – il suo nome è ovunque, ma lo omettiamo per carità di patria La docente – il suo nome è ovunque, ma lo omettiamo per carità di patria – è stata sospesa dall’insegnamento ed è in attesa di provvedimenti disciplinari. E ci sta tutto, per carità, ma non basta. Perché per un soggetto che viene sanzionato, ce ne sono decine, centinaia, migliaia, che ogni giorno sembrano avere come unica missione quella di andare su internet e trovare una persona, un argomento, una vicenda – vogliamo parlare di Bibbiano? – sui quali sputare veleno, offendere, aggredire, ingiuriare, che sia semplicemente chi manifesti una diversa opinione o invece chi è stato protagonista di un caso di cronaca. – è stata sospesa dall’insegnamento ed è in attesa di provvedimenti disciplinari. E ci sta tutto, per carità, ma non basta. Perché per un soggetto che viene sanzionato, ce ne sono decine, centinaia, migliaia, che ogni giorno sembrano avere come unica missione quella di andare su internet e trovare una persona, un argomento, una vicenda – vogliamo parlare di Bibbiano? – sui quali sputare veleno, offendere, aggredire, ingiuriare, che sia semplicemente chi manifesti una diversa opinione o invece chi è stato protagonista di un caso di cronaca.

Così non va, così non può andare. Uno dei tanti aforismi lanciati su internet come messaggi nelle bottiglie, recita «finché il telefono è rimasto legato a un filo, l’uomo è stato libero» e sostiene una grande verità. Ma il problema non è il mezzo, il supporto col quale si entra in rete: è la rete stessa con l’uso, anzi, l’abuso che se ne fa. Siamo entrati in internet ormai diversi anni fa con lo stesso stupore di Alì Babà nella grotta dei quaranta ladroni e oggi ci ritroviamo in un gigantesco Bar dello Sport o peggio ancora in una rissosa assemblea condominiale frequentata da attaccabrighe che sfogano le proprie frustrazioni personali fustigando tutto e tutti.

L’ormai consunta premonizione di Umberto Eco è inevitabile : internet ha dato la parola anche e soprattutto agli imbecilli e la cosa diventa ancora più grave, specie nell’epoca dell’«uno vale uno» e del «questo lo dice lei». Eppure, se ci mettiamo la mano sulla coscienza, qualche secondo di imbecillità in rete prima o poi ce lo concediamo tutti, perché la tentazione della rispostaccia è sempre lì che incombe e ci tenta come una sirena di Ulisse. Ma torniamo a ripeterlo, così non va. Questo basso medioevo cibernetico deve finire ed è possibile che accada solo se saremo capaci di tornare prima alle regole del buon senso per poi darcene anche di più stringenti.

Qui non è in discussione il dettato costituzionale sulla libertà di espressione , ma l’anarchia informativa che consente a chiunque di dare notizie false e/o approssimative – bufale, fake news, chiamatele come volete – nella certezza di restare impunito ed anzi, di conquistare ben più di quei cinque minuti di celebrità che Andy Wharol voleva non fossero negati a nessuno.

Diamoci un taglio una volta per tutte, prima che sia troppo tardi.

*tratto da Facebook