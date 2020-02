Sondaggi: la Lega prima, Pd al 21,6%. Renzi va sempre più giù

La rilevazione di Ixè per il programma tv “Cartabianca” (RAI3) evidenzia Italia Viva al 3%. M5s in lieve quasi impercettibile ripresa, mentre Fratelli d’Italia si avvicina al sorpasso sui grillini. All’interno il sondaggio completo.

ROMA – Nonostante le attenzioni mediatiche sul coronavirus, è sempre tempo comunque anche di sondaggi politici. Come ogni mercoledì arriva il resoconto di quanto registrato da Ixè nel suo ultimo sondaggio per “Cartabianca”, la trasmissione di approfondimento politico condotta da Bianca Berlinguer nella prima serata di martedì della terza rete RAI.

Analizzando i dati la Lega guidata da Matteo Salvini al 27,7% si conferma il primo partito italiano, in crescita di due decimi di punto rispetto alla scorsa settimana, seppur sotto la soglia del 30%.

Crisi nerissima, per Italia Viva il nuovo movimento fondato da Matteo Renzi che ha più di qualche problema, visto che il suo partito “centrista” non riscuote la fiducia ed il consenso degli italiani: il sondaggio di Ixè è desolante e preoccupante per l’ex premier e per tutti i renziani, visto che Iv si fermerebbe al momento ad un imbarazzante 3%.

Dopo mesi di emorragia di voti per il Movimento 5 Stelle , arriva una buona notizia anche per i grillini che crescono di mezzo punto, risalendo al 15,4% dei consensi della popolazione elettorale. Ma si tratta di una buona notizia soltanto a metà, visto che alle “ Politiche” del 4 marzo 2019 i grillini valevano oltre 33 % voti, mentre ora è tallonato da Fratelli d’Italia .