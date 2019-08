L' opinione del Direttore

ROMA – L’ appuntamento con il nostro Direttore Antonello de Gennaro, trasmesso in “diretta streaming” da Roma domenica 11 agosto 2019 all’interno del nostro programma “SETTE E MEZZO”sulle piattaforme dei socialmedia Facebook, Twitter ed Instagram del CORRIERE DEL GIORNO fondato nel 1947™. Inchieste, retroscena, esclusive: come sempre tutta la verità sui fatti documentata senza filtri o censure.

L’informazione dalla parte della legalità per la tutela dei cittadini ed un’informazione corretta, libera ed indipendente al servizio dei nostri lettori nella diretta “live” videotrasmessa sulle pagine “ufficiali” Facebook, Instagram e Twitter del CORRIERE DEL GIORNO fondato nel 1947™.