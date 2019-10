Il Gruppo Poste Italiane punta sulla finanza e cerca laureati

Non è necessaria una precedente esperienza di lavoro, ma la laurea in materie economiche o statistiche, la disponibilità al trasferimento al Nord e una votazione non inferiore a 102/110. Le selezioni si svolgeranno a Milano dal 22 al 25 ottobre.

ROMA – Poste italiane si affida nuovamente alla società di selezione Monster, “braccio” digitale di Randstad, per cercare nuovi consulenti finanziari, quelli che devono convincere i clienti a non tenere i soldi liquidi sul conto corrente, ma che è meglio investirli in attività finanziarie più redditizie. Infatti oggi con i tassi ai minimi termini, avere dei contanti depositati in banca può essere anche costoso.

L’obiettivo è l’espansione che il Gruppo Poste ha in mente nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Val d’Aosta, dove attualmente banche e finanziarie la fanno da padrone , ma nello stesso tempo territori dove risiedono anche tanti anziani.

La selezione avverrà a Milano dal 22 al 25 ottobre nelle quattro giornate di colloqui con le Risorse umane di Poste italiane che si rivolgono in particolare ai laureati in Economia e commercio, Economia aziendale, Economia delle istituzioni e dei mercati finanziari, Scienze bancarie e assicurative, Economia degli intermediari finanziari e Scienze statistiche, facoltà poco frequentata quest’ultima, ma essenziale per chi maneggia polizze assicurative e fondi pensione.

Attenzione però ! La laurea non basta, bisogna aver dimostrato di aver studiato sodo. Il punteggio richiesto è infatti non inferiore a 102/110, sempre meno comunque del massimo dei punti. Ma non solo. Chi parteciperà alle selezioni dovrà essere disposto a trasferirsi nelle regioni indicate, quindi richiesta anche la flessibilità.

Non viene richiesta nessuna esperienza lavorativa alle spalle, e questo è già qualcosa di anomalo. Poste Italiane assumerà infatti con contratto di apprendistato i vincitori della selezione con una durata di 36 mesi (3 anni), sufficienti per entrare nella filosofia aziendale e di imparare molto sul campo. I candidati prescelti verranno formati per ricoprire il ruolo di consulenti finanziari, ed oltre a svolgere specifici percorsi di training verranno affiancati nel percorso da figure “senior” .

Per accedere alla selezione è necessario inviare la propria candidatura entro il 19 ottobre collegandosi al sito www.monster.it oltre a svolgere specifici percorsi di training e inserendo come chiave di ricerca la frase “giovani laureati in scienze economiche“.