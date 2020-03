Cecchi Gori accolta istanza detenzione domiciliare

L’ avv. Balducci ha riferito via Facebook di aver ricevuto la notifica questa mattina, e di essere andata a trovare Cecchi Gori al Policlinico Gemelli di averlo trovato molto provato.

Questo il commento della sua ex-moglie Rita Rusic: “Mi hanno telefonato gli avvocati, erano molto contenti perché nonostante il coronavirus e tutti i problemi per cui in questo momento va tutto a rilento e non soltanto la giustizia, in pochissimo tempo è stata presa una decisione e data questa opportunità a Vittorio quando verrà dimesso dal Gemelli, oltre che di scontare la sua pena ai domiciliari anche di continuare a curarsi. Avrà infatti due ore a disposizione al giorno nelle quali potrà uscire per andare dal medico e quindi continuare le cure indispensabili per la sua salute. Una decisione bellissima per noi che siamo la famiglia e che condividiamo con lui questi momenti sia nel bene che nel male e questa volta condivideremo questa enorme felicità”.