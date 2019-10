Finalmente parte il processo gli appalti truccati a Maricommi Taranto

Le richieste dell’accusa sono arrivate a distanza di oltre due anni e mezzo dalla richiesta di giudizio immediato presentata dalla procura nel marzo 2017. Ritardo conseguente alla circostanza che il procedimento prima di arrivare in aula aveva letteralmente fatto il giro dei Gup, alcuni dei quali incompatibili, del Tribunale di Taranto, che è stato ricordato ed evidenziato dalla Procura della Repubblica.

ROMA – Si è celebrato ieri dinnanzi al Gup dr.ssa Alessandra Romano del Tribunale di Taranto l’udienza preliminare relativa al procedimento avviato dalla Procura della Repubblica di Taranto a seguito delle indagini condotte dalla Guardia di Finanza sulle tangenti e gare di appalto truccate che si svolgevano nella base navale Maricommi Taranto.Le indagini della Guardia di Finanza avevano accertato l’esistenza di un sistema di tangenti del 10%. Il Gip Pompeo Carriere affermava nella sua ordinanza che “ è il frutto di accordi ben collaudati e consolidati nel tempo, tanto che lo stesso Di Guardo ha dovuto ammettere di percepire tangenti sin dai tempi in cui rivestiva l’incarico di capo servizio a Maricegesco a La Spezia”. La Marina Militare si è costituita in giudizio 5 milioni di euro. come parte civile chiedendo un risarcimento danni per Nell”udienza durata oltre tre ore la Procura ha evidenziato la valenza probatoria della documentazione, comprese le intercettazioni, sulla mega truffa , diventata ancora più imponente dopo l’arrivo dell’ex comandante Giovanni Di Guardo Carabinieri, che avevano portato in manette il precedente comandante (e dei suoi colleghi) di Maricommi Taranto. Ma le tangenti invece erano aumentate. la valenza probatoria della documentazione, comprese le intercettazioni, sulla mega truffa , diventata ancora più imponente dopo l’arrivo dell’ex comandante inviato a Taranto dallo Stato Maggiore della Marina Militare per mettere fine al giro di tangenti che era stato scoperto dalle indagini dei, che avevano portato in manette il precedente comandante (e dei suoi colleghi) di. Ma le tangenti invece erano aumentate. Le richieste dell’accusa sono arrivate a distanza di oltre due anni e mezzodalla richiesta di giudizio immediato presentata dalla procura nel marzo 2017. Ritardo conseguente alla circostanza che il procedimento prima di arrivare in aula aveva letteralmente fatto il giro dei Gup (alcuni dei quali incompatibili) del Tribunale di Taranto, che è stato ricordato ed evidenziato dallo stesso pubblico ministero. Alcuni degli imputati come Vincenzo Pastore, condannato a 25 mesi di carcere, hanno preferito sottrarsi al giudizio attraverso il patteggiamento della pena Gianfranco Lucignano. Di Guardo venne arrestato nel settembre del 2016 dai finanzieri , insieme a Vincenzo Pastore l’ex sindaco di Roccaforzata , in flagranza di reato con una parte della tangente prevista per concedere l’appalto nel settore delle pulizie, da undici milioni di euro ad una società controllata dal Pastore. Arresto a seguito del quale arrivarono altre incriminazioni sempre grazie al prezioso lavoro delle Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Taranto, guidato all’epoca dei fatti dal Colonnello La Procura nell’udienza di ieri ha chiesto nei confronti di Di Guardo Marcello Martire, un dipendente civile di Maricommi Tarantoil quale secondo le ipotesi accusatorie faceva da “sodale” per il giro di tangenti controllato dall’ ex-comandante Di Guardo. La stessa condanna per 8 anni è stata richiesta nei confronti di Elena Corina Boicea, la donna rumena, compagna del Di Guardo, che aveva funzioni (insieme alla madre) di tesoriere delle tangenti incassate dall’ ormai ex ufficiale della Marina Militare. la condanna a 12 anni di reclusione, escludendo qualsiasi attenuante. Una condanna ad otto anni è stata richiesta nei confronti di, un dipendente civile diil quale secondo le ipotesi accusatorie faceva da “sodale” per il giro di tangenti controllato dall’ ex-comandante. La stessa condanna per 8 anni è stata richiesta nei confronti di, la donna rumena, compagna del Di Guardo, che aveva funzioni (insieme alla madre) di tesoriere delle tangenti incassate dall’ ormai ex ufficiale della Marina Militare. Sei anni di reclusione sono stati chiesti dalla procura nei confronti dell’ex tenente della Marina Francesca Mola , la prima donna coinvolta in un giro di tangenti con indosso la divisa della Marina Militare, anch’essa partecipe delle gare di appalto gestite illegalmente dal Di Guardo per incassare tangenti dagli imprenditori pronti a corrompere per aggiudicarsi le gare “pilotate”. Il procuratore aggiunto Carbone ha richiesto la condanna a 5 anni e 5 mesi nei confronti di Giuseppe Musciacchio, a 4 anni per Vincenzo Calabrese e di 3 anni e 3 mesi a carico di Gaetano Abbate titolare del negozio di divise Kent nel centro di Taranto, che forniva uniformi militari anche alla Polizia Municipale del capoluogo jonico.

2 anni e 4 mesi sono stati invocati per gli ufficiali di marina Massimo Conversano e Gerardo Grifi , nei confronti dei quali la contestazione iniziale di “corruzione” è stata successivamente trasformata in “traffico di influenze”. L’accusa ha chiesto il riconoscimento delle attenuanti soltanto per Abbate e Calabrese . La prossima udienza prevede la discussione per i legali della difesa dei rispettivi imputati è stata fissata per il prossimo 5 novembre.

La mole imponente di intercettazioni, documentazione bancaria acquisita agli atti del processo avevano consentito alla Guardia di Finanza nel corso delle indagini di accertare e provare presenza di una vera e propria “cricca” di imprese collegate fra di loro per spartirsi l’assegnazione di numerosi appalti e affidamenti diretti per diversi milioni di euro, gestita dal Maricommi di Taranto, che comportava l’esclusione delle altre aziende concorrenti estranee al “cartello” dei corruttori e corrotti. agli atti del processo avevano consentito alla Guardia di Finanza nel corso delle indagini di accertare e provare presenza di una vera e propria “cricca” di imprese collegate fra di loro per spartirsi l’assegnazione di numerosi appalti e affidamenti diretti per diversi milioni di euro, gestita dal Di Guardo quando era a capo di, che comportava l’esclusione delle altre aziende concorrenti estranee al “cartello” dei corruttori e corrotti.